Anéis olímpicos da Torre Eiffel são removidos e estrutura mais leve deverá substituí-los

Por volta das 2h50 da madrugada de Paris (21h50 horário de Brasília) desta sexta-feira (27), a Dama de Ferro recebeu uma equipe de profissionais e dois enormes guindastes para a remoção da estrutura dos cinco anéis olímpicos coloridos - com 29 metros de comprimento, 15 metros de altura e 30 toneladas - que ocupavam um lugar de destaque entre o primeiro e o segundo andar da famosa torre francesa.

Segundo o site do jornal Le Figaro a cidade de Paris, proprietária da Torre Eiffel, e o Comitê Olímpico Internacional (COI), proprietário do logotipo de cinco arcos, disseram que estão trabalhando na construção de novos anéis, mais leves e permanentes, enquanto os antigos serão derretidos.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer que o símbolo do olimpismo permaneça no marco da capital até os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Mas a estrutura de 30 toneladas fabricada pela siderúrgica Arcelor Mittal não foi projetada para resistir às condições climáticas do inverno e por isso serão substituídos em data ainda não definida. Os anéis olímpicos que estavam pendurados na Torre Eiffel desde junho deste ano.