J.D. Vance exibe confiança em debate marcado pelo nervosismo do democrata Tim Walz

Direitos reprodutivos e o aborto

Vance é conhecido por suas posições conservadoras em relação ao aborto. Ele usou seu tempo no palco para defender políticas públicas que ofereçam mais "opções" às mulheres em relação à saúde, enfatizando que elas podem ter melhores condições para ter e criar filhos.

Embora o republicano afirme não apoiar uma proibição nacional do aborto, durante sua campanha de 2022 ele apoiou o projeto de lei da senadora Lindsey Graham, que buscava proibir o aborto em todo o país após 15 semanas de gestação.

Por outro lado, Walz aproveitou a discussão sobre o direito ao aborto para ressaltar as perigosas consequências das proibições extensivas e trouxe o Projeto 2025 em sua resposta, alertando contra algumas disposições do plano do movimento conservador.

"O Projeto 2025 deles inclui um registro de gestações. Vai ficar mais difícil, senão impossível, obter contraceptivos. E limitar o acesso, se não eliminar o acesso, a tratamentos de infertilidade. Para muitos de vocês aí ouvindo, inclusive eu, os tratamentos de infertilidade são o motivo pelo qual tenho um filho. Isso não é da conta de mais ninguém", disse o democrata.