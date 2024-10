Eliane Brum lança em Paris tradução francesa de ensaio sobre luta contra desmatamento na Amazônia

A jornalista, escritora e ativista ambiental Eliane Brum acaba de lançar em Paris a tradução em francês de seu livro "BANZEIRO ÒKÒTÓ - Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo", que documenta a luta contra a destruição ambiental na região, livro publicado originalmente no Brasil em 2021. Ela conversou com a RFI sobre temas como a responsabilidade da Europa no contexto do desmatamento, a inversão do olhar entre colonizados e colonizadores e a preservação da maior floresta tropical do mundo.

"Para mim, é muito importante dizer claramente que a ferida que se abriu na Amazônia, ou que a Amazônia se tornou uma terra ferida, com povos feridos, por conta justamente de países como a França", dispara a jornalista e ensaísta Eliane Brum, que se mudou para a cidade de Altamira, no coração do Xingu, em 2017, e que desde então vem documentando a luta contra a destruição da floresta e dos povos originários, entre indígenas, ribeirinhos e quilombolas.