Tribunal autoriza imprensa a ver vídeos de estupros de francesa drogada pelo marido durante processo

A decisão, descrita como uma "vitória" pelos advogados de Gisèle Pélicot, foi anunciada pelo juiz do tribunal francês, Roger Arata, após um debate que durou quase duas horas no início da audiência nesta sexta-feira (4). A transmissão das imagens será, no entanto, precedida de um "anúncio que permita que pessoas sensíveis e [menores] saiam da sala", disse o magistrado.

Nesta sexta-feira (4), o tribunal criminal de Vaucluse reverteu a decisão inicial de seu presidente e decidiu que os vídeos e fotos exibidos durante os procedimentos do julgamento dos chamados "estupros de Mazan", numa referência à pequena cidade onde Pélicot foi drogada e abusada pelo marido durante décadas, seriam, a partir de agora, exibidos na presença da imprensa e do público.

Os vídeos dos eventos relativos a alguns dos réus começaram a ser exibidos nesta sexta-feira à tarde, às 13h30 locais (8h30 no Brasil), após o recesso do tribunal, anunciou Roger Arata, o juiz presidente da corte que julga o caso de Pélicot. As transmissões não serão "sistemáticas" e só ocorrerão em casos "estritamente necessários para estabelecer a verdade", a pedido de uma das partes, acrescentou Arata.