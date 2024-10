União Europeia aprova taxas de até 46% sobre importação de carros elétricos chineses e irrita Pequim

França e Alemanha se opõem

A ideia das taxas de importação colocou a França e a Alemanha, as duas maiores economias do bloco, uma contra a outra. Paris sustenta que a medida é necessária para nivelar a concorrência, uma vez que os fabricantes de automóveis da UE estão em clara desvantagem em comparação aos concorrentes chineses.

Já os alemães, conhecidos por sua forte indústria automotiva e cujos maiores fabricantes investiram fortemente na China, alertaram que a UE deve evitar se prejudicar e apelaram à continuação das negociações com as autoridades chinesas. Neste sentido, o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, reagiu rapidamente dizendo que a Comissão "não deveria desencadear uma guerra comercial", mas sim procurar "uma solução negociada" com Pequim.

O grupo alemão Volkswagen, maior fabricante europeu, criticou a iniciativa, considerada uma "má abordagem" para a competitividade da indústria do continente. "Encorajamos a Comissão Europeia e o governo chinês a manterem de forma construtiva as negociações em curso, em busca de uma solução política", afirmou a empresa em nota.

Ameaças da China

A China ameaçou retaliar as tarifas e abriu investigações sobre produtos suínos importados de países europeus, além de conhaque e laticínios. O gigante asiático tentou bloquear a iniciativa e insistiu em resolver o problema através do diálogo, mas até agora as negociações não conduziram a um acordo.