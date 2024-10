Ucrânia ataca maior terminal petrolífero da Crimeia; Kiev é visada por mísseis hipersônicos russos

O exército ucraniano indicou nesta segunda-feira (7) ter bombardeado maior terminal de petróleo da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Localizado em Teodósia, o local armazena combustível utilizado pelas forças russas. A ofensiva ocorre no mesmo dia em que Kiev é alvo de misseis lançados por Moscou.

"As forças de defesa realizaram nesta noite um ataque bem-sucedido contra um terminal petrolífero marítimo do inimigo", afirmou o Exército ucraniano em comunicado. Segundo as autoridades, esse que é "o maior terminal da Crimeia em relação a volume de produtos petrolíferos processados", foi atacado "com a ajuda de mísseis".

Nas redes sociais foram publicados vídeos que mostram duas colunas de fumaça emergindo no local. As autoridades russas indicaram ter registrado "um incêndio" no terminal, mas sem desvendar o motivo das chamas. Uma parte de Teodósia estaria sem energia elétrica e a circulação de trens foi interrompida.