França tem alta de inscrições em clubes esportivos após Jogos Olímpicos de Paris

As competições dos Jogos Olímpicos motivaram crianças, jovens e adultos franceses, que se empolgaram com o desempenho de alguns campeões e decidiram praticar uma atividade esportiva. É o que explica o especialista francês Jean-Marc Sène, médico do Esporte e autor do livro Le Sport: je me lance (Como iniciar uma atividade física em tradução livre).

Em setembro, início do ano letivo na França, muitos clubes de natação, por exemplo, registraram um aumento das inscrições após a proeza do nadador francês Léon Marchand, que levou quatro medalhas de ouro na Olimpíada. "Quando um atleta ganha uma medalha em uma modalidade, há um aumento imediato nas inscrições das federações esportivas", afirma Jean-Marc Sène.

Mas, apesar dos benefícios incontestáveis da prática esportiva, que reduz o estresse, melhora a qualidade do sono e ajuda no controle do peso, há maneiras de começar ou retomar uma atividade física e mantê-la ao longo do tempo.