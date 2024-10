Netanyahu pede que libaneses salvem o país do Hezbollah para evitar mesma destruição e sofrimento de Gaza

"Israel decidiu colocar um fim nisso", reitera. O premiê garante que fará o que for necessário para que cidadãos israelenses possam voltar de forma segura às suas casas, referindo-se aos civis que deixaram o norte do país devido aos ataques do Hezbollah.

"Israel tem o direito de se defender", diz Netanyahu no vídeo. "Israel também tem o direito de vencer. E Israel vencerá!", sublinha.

Vitória contra o Hezbollah

O primeiro-ministro israelense ainda afirma que, com a ofensiva das últimas duas semanas, as forças israelenses conseguiram diminuir a capacidade do Hezbollah, "eliminando milhares de terroristas", incluindo o chefe do movimento armado Hassan Nasrallah e seu substituto, Hashem Safieddine. "O Hezbollah nunca esteve tão fraco", completa.

Para Netanyahu, o povo libanês está em uma "encruzilhada" e cabe aos civis escolherem se querem o retorno da paz e da prosperidade. "Hoje eu pergunto a cada pai e a cada mãe no Líbano: vale a pena? Porque não precisa ser desta forma", diz.