Combate à pobreza pode levar a França a economizar € 19 bilhões por ano

Faltando um dia para a apresentação do projeto do orçamento francês para 2025, que prevê grandes cortes nos gastos do governo, um grupo de cerca de trinta associações publicou um relatório sobre o custo da pobreza. De acordo com o estudo, a pobreza custa ao Estado francês cerca de € 119 bilhões por ano.

O relatório, intitulado "Lutter contre la pauvreté : un investissement social payant" (Lutar contra a pobreza: um investimento social lucrativo, em tradução livre), foi encomendado pelo coletivo Alerte, que inclui entidades caritativas como a fundação Abbé Pierre, o Emmaüs, o Petits frères des pauvres e o Secours catholique.

De acordo com o estudo, realizado pela empresa de consultoria Oliver Wyman, o Estado francês gasta € 119 bilhões por ano para reduzir a pobreza na França. Em detalhes, pouco mais de € 51 bilhões são gastos em benefícios sociais mínimos e outras formas de apoio.