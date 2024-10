Exposição de Tarsila em Paris visa "valorizar" a obra da modernista brasileira "esquecida" na França

A pintora chegou a fazer uma segunda exposição parisiense em 1928, sempre com muito sucesso, e vendeu seu primeiro quadro para um museu, a tela "A Cuca" que pertence ao fundo francês de artes plásticas. "É incrível que ela nunca mais tenha sido exposta em Paris", sublinha a historiadora da arte, que conheceu a obra da pintora ao fazer uma tese de doutorado sobre a arte e a arquitetura moderna brasileira.

Mais de 50 anos de carreira

"Tarsila do Amaral, pintando o Brasil moderno" reúne cerca de 150 obras, entre elas 49 quadros da artista central do movimento modernista brasileiro. A apresentação é cronológica, mostrando as várias fases da carreira da pintora.

Entre as obras expostas, quadros emblemáticos como "Autorretrato", "Caipirinha", "A Cuca" ou "A Negra", pintados na década de 1920, considerada a fase mais rica e popular da artista. Mas abordagem da curadora Cecília Braschi tenta se diferenciar de retrospectivas recentes, como as realizadas no MoMa de Nova York ou no Masp de São Paulo, que enfocaram principalmente os anos 1920.

A retrospectiva parisiense revela também ao público francês trabalhos menos conhecidos de Tarsila do Amaral. "Foi para mim uma oportunidade de descobrir e de mostrar aquela época que se chama geralmente de a 'fase tardia' da Tarsila, que é injustamente esquecida. Descobri uma artista sempre inventando, que veicula toda essa modernidade até as fases posteriores", aponta a curadora. "As últimas obras dela mostram também uma atualidade e um vínculo muito forte com a cultura do seu tempo", completa.

A obra de Tarsila, inspirada no imaginário popular brasileiro, está associada a questionamentos sobre uma arte ou identidade nacional. Cecilia Braschi também se baseou nos trabalhos brasileiros recentes sobre a artista e nas discussões que a obra dela levantam sobre raça, classe e colonialismo. Por isso, o polêmico quadro "A Negra", emprestado do Museu de Arte Contemporânea da USP, é um trabalho central na mostra. Esses temas serão debatidos paralelamente à exposição em uma mesa redonda nos dias 4 e 5 de novembro.