Zelensky pede que a UE una 'todo o continente' em apoio à Ucrânia durante cúpula na Croácia

Pedindo a Bruxelas que dê as boas-vindas a "todas as nações democráticas da Europa, incluindo a sua", Zelensky acrescentou que "ninguém na Europa precisa ser lembrado da importância da estabilidade para os Bálcãs".

O presidente ucraniano chegou à Croácia no meio do dia para a terceira cúpula que reúne os chefes de estado, governo ou diplomacia de 13 países (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Grécia, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Romênia, Sérvia, Eslovênia e Turquia).

Ele começou sua estadia participando de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, com quem assinou um acordo que abrange "cooperação em defesa, desminagem, cuidados com soldados feridos", segurança cibernética, compartilhamento de inteligência e reconstrução, de acordo com um texto publicado no site da presidência ucraniana.

"Juntos, desenvolveremos a cooperação entre nossas indústrias de defesa", elogiou o presidente ucraniano no X, cujas tropas estão enfrentando o avanço russo na frente oriental, com falta de homens e armas.

"Os ucranianos continuam a defender seus lares com a maior coragem", respondeu Plenkovic na abertura da cúpula. "Apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade", acrescentou, "é essencial para a segurança de todos nós".

Nos últimos dois anos, Zagreb, que enviou € 300 milhões em ajuda, principalmente militar, para a Ucrânia, recebeu cerca de 30.000 refugiados ucranianos, incluindo soldados feridos que estão sendo tratados em hospitais croatas, acrescentou Plenkovic, que visitou Kiev três vezes desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.