Exposição em Paris destaca os primeiros anos de Jackson Pollock, um dos mestres da pintura dos EUA

Em janeiro de 1941, outra exposição do MoMA dedicada à arte nativa norte-americana também influenciou Jackson Pollock: mais de mil obras e objetos foram exibidos, demonstrações de pintura com areia foram feitas por artistas navajos e um gigantesco totem esculpido foi erguido do lado de fora. O pintor começou a trabalhar no chão, incluindo motivos totêmicos e xamânicos em suas obras.

Influência dos surrealistas

A exposição também mostra a influência sobre o artista de figuras europeias exiladas nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e, em particular, a dos surrealistas: o automatismo, a chave para a criação artística segundo eles, seria adotado pelo pintor em toda a sua obra.

Uma sala é dedicada ao encontro do artista em 1942 com a colecionadora e mecenas Peggy Guggenheim, que abriu uma galeria em Nova York onde exibiu sua rica coleção de vanguardas europeias ao lado de artistas emergentes, incluindo Jackson Pollock, um "ponto de virada em sua carreira", de acordo com a curadora.

Em 1944, o MoMA comprou sua primeira obra, "She-Wolf", apresentada na exposição.

Uma última sala da mostra é dedicada exclusivamente ao seu desenvolvimento dos "drippings", uma infinidade de respingos de tinta, muitas vezes lembrando uma caligrafia, que o tornou mundialmente famoso.