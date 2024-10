China realiza manobras militares em torno de Taiwan e EUA temem escalada

Pequim lançou manobras militares em grande escala ao redor de Taiwan nesta segunda-feira (14), quatro dias após o Dia Nacional de Taiwan, quando o presidente Lai Ching-te prometeu "resistir à anexação chinesa" da ilha. Embora a China descreva esses novos exercícios como um "sério aviso" contra as "ações separatistas" de Taipei, o governo de Taiwan afirma ter mobilizado "forças apropriadas" para responder a uma possível agressão do gigante asiático.

A escalada de tensões entre Pequim e Taipei está novamente aumentando. Nesta segunda-feira (14), a China lançou manobras militares usando aeronaves e navios ao redor de Taiwan, que, por sua vez, afirma ter enviado as "forças apropriadas" para responder. Chamado de Joint Sword-2024B, o objetivo dos exercícios é "testar as capacidades operacionais conjuntas" das tropas, anunciou o Ministério da Defesa chinês.

"Quanto maior a provocação, mais rígidas são as rédeas"

As operações ocorrem "em áreas ao norte, sul e leste da ilha", disse o capitão Li Xi, porta-voz do Comando Oriental do exército chinês. Elas "se concentram em patrulhas de preparação de combate marítimo e aéreo, no bloqueio de portos e áreas importantes, no ataque a alvos marítimos e terrestres", bem como na "aquisição conjunta de superioridade geral", acrescentou Li, que também especificou que esses novos exercícios têm a intenção de ser um 'aviso sério" contra as "ações separatistas das forças da 'independência de Taiwan'. Essa é uma operação legítima e necessária para salvaguardar a soberania do Estado e a unidade nacional". O canal de televisão oficial da China, o CCTV, transmitiu um vídeo intitulado: "Quanto maior a provocação, mais rígidas são as rédeas".