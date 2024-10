EUA: Polícia prende mulher após achar corpo desmembrado na casa de sua mãe

Polícia obteve um mandado de busca e chamou agentes especiais. No local, Fields se recusou a sair e os policiais tiveram que utilizar gás e um robô para estabelecer a comunicação com a suspeita. Depois disso, ela saiu da casa sem incidentes.

Mulher tinha sangue no rosto, mãos e roupas. O registro de ocorrência diz que o policiais encontraram o corpo desmembrado, assim como outros restos humanos. As autoridades também se depararam com uma panela de aço no forno com mais partes do corpo. O corpo ainda não havia sido identificado.

Fields é acusada de violação do corpo, adulteração de provas e obstrução de operações governamentais. Ela pode enfrentar mais acusações, de acordo com a polícia, e o indiciamento deve acontecer na próxima semana.