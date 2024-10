Israel diz que tanque sob fogo inimigo colidiu com posto da ONU no Líbano

Infelizmente, vários líderes europeus estão aplicando pressão na direção errada. Em vez de criticar Israel que está lutando na linha de frente pela civilização, eles deveriam direcionar suas críticas ao Hezbollah e seus patronos iranianos, que estão usando a Unifil como escudos humanos

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

ONU acusou tanques israelenses de romperem os portões de uma base da entidade no Líbano. O órgão diz que a invasão dos veículos ocorreu após Netanyahu dar ordem para que a ONU evacuasse seus escritórios localizados em áreas de combate no Líbano. Segundo a entidade, os tanques invadiram os escritórios antes do amanhecer deste domingo (13), no horário local.

Israel também é acusado interromper um comboio logístico em território libanês. Logo depois que os tanques saíram, projéteis explodiram a 100 metros de distância, diz a ONU. As explosões liberaram uma fumaça que fez 15 funcionários precisarem de tratamento, apesar de estarem usando máscara no momento. A ONU não informou quem disparou os projéteis ou de que tipo de substância tóxica suspeitava.

"Qualquer ataque deliberado às forças de paz é uma grave violação do direito humanitário internacional e da Resolução 1701", disse a ONU. "O mandato da UNIFIL prevê sua liberdade de movimento em sua área de operações, e qualquer restrição a isso é uma violação da Resolução 1701. Solicitamos uma explicação da IDF sobre essas violações chocantes."

O Hezbollah nega que usa forças de paz da ONU como escudos humanos. O grupo extremista é apoiado pelo Irã, que Israel vem combatendo no território iraniano desde que lançou uma incursão no local no início deste mês. O conflito entre Israel e o Hezbollah foi retomado há um ano, quando o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes no norte de Israel em apoio ao Hamas, no início da guerra na Faixa de Gaza.

* Com informações da Reuters e AFP