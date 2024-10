Casamento entre primos de primeiro grau deve ser banido na Escandinávia

De acordo com especialistas da Agência Sueca de Migração, o casamento entre primos é um pouco mais comum em países do Oriente Médio e Norte da África.

"Muitas pessoas têm as suas vidas e liberdades básicas restringidas como resultado de padrões de honra opressivos. Parte disto tem a ver com casamentos entre primos", afirma o Ministro da Justiça sueco, Gunnar Strömmer.

Noruega já aplica lei

Desde julho de 2024, é proibido o casamento entre primos na Noruega, que usou como argumento o aumento dos riscos para a saúde quando primos têm filhos juntos, como a mortalidade gestacional, infantil e uma série de doenças.

Durante a aprovação desta lei, o parlamento norueguês também decidiu que nem mesmo os casamentos entre primos celebrados no exterior vão ser reconhecidos se uma das partes for uma cidadã norueguesa no momento da celebração do casamento.

"Tiramos pessoas jovens e vulneráveis de dentro do avião 20 minutos antes da partida para o seu país de origem, onde iriam casar com seu primo. As histórias são muitas e fortes, e algumas delas são incompreensíveis para nós na Escandinávia. Muitas das vítimas nasceram aqui e estão ligadas à Noruega há várias gerações", disse Jasmina Holten, que trabalha no distrito policial de Oslo.