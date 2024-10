Julgamento de bombeiros por abuso sexual de menor relança debate sobre 'consentimento' na França

Diante das crises, a mãe da menina chamava os bombeiros para ajudá-la. Entre 2008 e 2010, eles foram chamados mais de 130 vezes na casa da vítima.

Em agosto de 2010, a adolescente de 15 anos e sua mãe prestaram queixa por estupros, na delegacia de Hay-les-Roses, em Val-de-Marne, no sudeste de Paris, contra os bombeiros Pierre C. e Julien C. por estupro coletivo e Jérôme F. por agressão sexual. Os fatos teriam ocorrido no ano anterior.

Durante as investigações, que levaram cerca de 10 anos, a polícia descobriu que entre 2009 e 2010, aproximadamente 20 bombeiros, com idades entre 18 e 26 anos, tiveram relações sexuais com a adolescente, em diferentes lugares, até mesmo no estacionamento do hospital de psiquiatria infantil onde ela estava internada. Segundo a investigação, Julie era chamada entre os acusados por um apelido pejorativo, que em português seria algo parecido com "vadia".

Em 2019, três deles foram encaminhados à Justiça por abuso sexual coletivo de menor, ocorrido em 2009.

Consentimento no centro do caso

Assim como no julgamento de Mazan, onde 51 homens são acusados ??de terem estuprado Gisèle Pelicot, anteriormente drogada pelo seu marido Dominique Pelicot, a questão do consentimento está no centro do caso.