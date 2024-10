Concerto em Paris com pianista Juliana Steinbach homenageia Nelson Freire, que faria 80 anos

Em sua trajetória, tocou a quatro mãos com Nelson Freire em diversas ocasiões, como no Festival de Piano e Música de Câmara Charolais Brionnais, que ela idealizou e organiza na região da Borgonha há quase 20 anos. O evento traz músicos do exterior e também é uma porta de entrada para brasileiros na Europa - por meio de uma parceria com a Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), que inclui bolsas de estudo.

Leia também'Sucessor' de Nelson Freire, Cristian Budu abre homenagem a pianista brasileiro na França

Na plateia, Lula e Macron

A franco-brasileira afirma que sua origem jamais foi um obstáculo para a sua ascensão no continente europeu, berço da música clássica. "Muito pelo contrário, acredito que a cultura brasileira seja uma vantagem porque nós, povo brasileiro, temos uma grande sensibilidade à música, ao ritmo, à dança e à expressão corporal e artística. Isso aparece nas nossas trajetórias artísticas aqui na Europa e é muito valorizado", salienta.

No começo do ano, Juliana Steinbach teve na plateia dois presidentes, o da França e o do Brasil. Durante a visita do líder francês Emmanuel Macron ao Brasil, ela foi convidada para se apresentar durante um almoço oficial oferecido por Lula no palácio Itamaraty, em Brasília. "Foi realmente uma grande emoção, porque tive o prazer de tocar um repertório franco-brasileiro para os dois", relembra, ao contar que Macron se mostrou admirador de Heitor Villa-Lobos e também de Nelson Freire.

O concerto de homenagem ao pianista brasileiro ocorrerá na noite de sexta-feira no Studio Laurens, no 14º distrito de Paris.