Em fala capacitista, pastor diz que autismo não existe: 'Espírito maligno'

Um pastor da igreja Comunhão Cristã Abba foi alvo de críticas ao negar a existência do TEA (Transtorno do Espectro Autista) e dizer se tratar de um ''espírito maligno''.

O que aconteceu

O líder religioso, Pio Carvalho, fez a fala preconceituosa durante uma pregação. O culto ocorreu no último domingo (13), em Itapeva (SP), e partes do discurso do pastor causaram indignação ao circularem pelas redes sociais.

Carvalho contava sobre uma conversa que teve com uma fiel, que é professora especializada em educação de neurodivergentes. ''Chegou uma irmã e disse 'pastor, eu fiz pós [graduação] e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente autistas. Eu falei para ela 'trabalhar com o que?'.''