Galerias brasileiras participam da maior feira de arte da França

A capital francesa acolhe neste momento a Art Basel Paris, a maior feira de arte do país e uma das mais importantes do mundo. O evento conta com a participação de várias galerias brasileiras.

A Art Basel Paris, versão francesa do tradicional evento da Basileia, na Suíça, e da americana Art Basel Miami, ganha cada vez mais espaço no mercado da arte mundial desde que passou a substituir, em 2022, a Fiac, até então a principal feira de arte contemporânea da França. O evento acontece entre 16 e 20 de outubro e os dois primeiros dias serão reservados aos profissionais.

No total, 195 galerias de mais de 40 países expõem seus artistas no Grand Palais, espaço monumental no coração de Paris, que acolheu algumas competições esportivas durante os Jogos Olímpicos, mas que é conhecido também por ser o palco dos desfiles da maison de alta-costura Chanel durante a Fashion Week parisiense.