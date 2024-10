ONGS francesas elaboram medidas contra violência sexual após caso Pelicot, que chocou o país

Cerca de cinquenta associações e organizações feministas francesas anunciaram nesta sexta-feira (18), em um comunicado, a formação de uma "coalizão" para apresentar 130 propostas de lei contra a violência sexual. Os membros citam "a coragem de Gisèle Pelicot", vítima de centenas de estupros.

Durante nove anos, a francesa Gisèle Pelicot foi drogada pelo marido, que a oferecia a estranhos em um site de encontros. Ela se tornou um símbolo na luta contra a submissão química e violência contra as mulheres na França.

As propostas "legislativas, regulatórias e orçamentárias" foram elaboradas para que "as autoridades públicas forneçam uma resposta global e coerente" ao problema "massivo" da violência sexual. Associações de defesa dos direitos da infância e a CGT (Confederação Geral do Trabalho), um dos principais sindicatos franceses, também integram o grupo.