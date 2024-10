Apagão em Cuba leva população ao limite da "frustração" com o governo da ilha

O diretor-geral de Eletricidade do Ministério de Energia e Minas, Lázaro Guerra, disse que o governo estava trabalhando para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível. Ao anoitecer, as únicas luzes que iluminavam a capital, com dois milhões de habitantes, eram as dos hotéis, hospitais e algumas empresas privadas que possuem geradores próprios. As ruas estavam praticamente vazias, sem transporte público e semáforos fora de serviço.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse em sua conta no X que "não haverá descanso até o restabelecimento" do serviço e que o governo dá "absoluta prioridade à atenção e solução desta contingência energética de alta sensibilidade".

Na quinta-feira, Díaz-Canel usou a mesma rede social para destacar que a ilha enfrenta uma "emergência energética" por problemas para adquirir combustível para abastecer seu sistema de energia, devido ao acirramento do embargo que Washington impõe à ilha desde 1962.

"Dói muito"

Em algumas ruas da cidade, podiam ser vistos pequenos grupos de pessoas que, acendendo seus celulares, conversavam com familiares e amigos. Alguns saíram de casa para se refrescar em meio ao calor da noite, com temperaturas em torno de 30°C.

"Temos um bebê pequeno e moramos em um prédio que não tem as melhores condições. Temos que descer e sentar aqui", contou com expressão chateada Betsabé Valdés, 40 anos, no Paseo del Prado. A maior preocupação de Valdés era perder a comida que tinha na geladeira, caso a eletricidade não retornasse rapidamente. "Tudo está desmoronando", disse a trabalhadora autônoma. "Tudo isso me dói muito", destacou Valdés.