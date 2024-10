Imprensa francesa diz que Putin vai usar cúpula dos Brics para promover 'cruzada antiocidental'

Para isso, a propaganda em torno do evento é ostentatória, diz Le Figaro: o Kremlin apresenta a cúpula como "o evento diplomático mais importante já organizado na Rússia". A matéria destaca a ausência de Lula, após o acidente doméstico sofrido no sábado (19), e lembra que além dos líderes do Brics inicial - o presidente da China, Xi Jinping, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, chefes de Estado e de governo de países que aderiram esse ano ao bloco marcarão presença. É o caso do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, do Irã, Massoud Pezechkian, e do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

Para o jornal Les Echos, a grande quantidade de dirigentes nesta cúpula do Brics é uma prova de "Putin não está isolado". O diário destaca a opinião de especialistas consideram que o evento será sem dúvida considerado um sucesso para Putin e uma prova que as potências ocidentais não conseguem afastá-lo do cenário político internacional.

O diário avalia que as nações "emergentes" apresentam uma dinâmica maior em termos de crescimento econômico em comparação com os países do G7, o que lhes confere uma importância notável no cenário internacional. Não é à toa que outros candidatos "batem à porta" do bloco, como a Turquia, o Vietnã, a Tailândia, a Nigéria, entre outros.

Guerra na Ucrânia

O jornal Le Monde aborda a guerra na Ucrânia como pano de fundo da cúpula do Brics, que acelera o uso do yuan, a moeda chinesa, e contorna o domínio do dólar. O diário lembra que como a Rússia é alvo de sanções americanas e europeias, ela se abastece de bens - como smartphones e veículos - originários da China. Já Pequim continua a comprar massivamente combustíveis do aliado, a tal ponto que a metade das exportações de petróleo russo vai parar em território chinês. As trocas são praticamente todas efetuadas em yuan, revela o Le Monde.

Segundo a matéria, a luta contra a predominância dos Estados Unidos no mercado financeiro será um dos assuntos da cúpula, onde os diplomatas russos e chineses devem fazer a promoção de outras moedas e defender uma reforma do sistema financeiro internacional. Le Monde destaca que a economia chinesa é hoje a segunda maior do planeta, e o uso do yuan fica atrás da moeda americana, do euro e da libra britânica.