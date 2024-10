Meloni se diz satisfeita com resultados após 2 anos de governo

"Em 24 meses lançamos as bases para uma Itália mais forte, competitiva e orgulhosa das suas raízes. Nós realizamos reformas ambiciosas, restauramos a centralidade da Itália no cenário internacional e relançamos setores-chave como turismo, cultura e Made in Italy", sublinhou Daniela Santanchè, ministra do Turismo. (ANSA).

