Israel continua com bombardeios na Faixa de Gaza e no Líbano, além de incursões na Cisjordânia

Também na terça-feira, os Estados Unidos anunciaram que "o FBI está investigando a suposta divulgação de documentos confidenciais" sobre os planos israelenses contra o Irã. Na semana anterior, documentos contendo análises de imagens de satélite feitas por agências federais americanas foram divulgados no Telegram, detalhando os planos de retaliação de Israel contra os mísseis lançados pelo Irã no início de outubro.

Milhares de mortos e deslocados no Líbano

Pelo menos 1.552 pessoas foram mortas no Líbano desde que Israel intensificou seus bombardeios em todo o país em 23 de setembro, de acordo com uma contagem feita na terça-feira pela AFP com base em dados oficiais. Em meados de outubro, a ONU contava quase 700 mil deslocados. O Ministério da Saúde libanês relatou no domingo 2.464 mortos no país e pelo menos 11.530 feridos desde outubro de 2023.

A ofensiva israelense em Gaza causou a morte de pelo menos 42.603 palestinos, em sua maioria civis, especialmente mulheres e crianças, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Oficialmente sob a direção do governo do Hamas, as informações deste ministério são consideradas confiáveis e são utilizadas, por exemplo, pela ONU em seus relatórios.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu na quarta-feira que Israel evite "uma maior escalada" em sua resposta ao ataque de mísseis iranianos contra o território israelense em 1º de outubro. O chefe da diplomacia americana está em visita a Israel como parte de sua 11ª turnê pelo Oriente Médio.

"É muito importante que Israel responda de uma maneira que não crie uma escalada maior", disse Blinken ao sair de Tel Aviv para a Arábia Saudita, parte de sua agenda regional.