Rússia restringe exportações de urânio enriquecido para os EUA

MOSCOU (Reuters) - A Rússia impôs restrições à exportação de urânio enriquecido para os Estados Unidos, informou o governo nestaa sexta-feira, criando riscos de fornecimento para as usinas nucleares norte-americanas que, no ano passado, importaram da Rússia mais de 25% do material usado no país.

A Rússia disse que as restrições temporárias foram uma resposta à proibição de Washington sobre as importações de urânio russo, que foi assinada em lei no início deste ano, mas continha renúncias que permitiam que as remessas continuassem em caso de preocupações com o fornecimento até 2027.

A Rússia é o sexto maior produtor de urânio do mundo e controla cerca de 44% da capacidade global de enriquecimento de urânio. Em 2023, EUA e China lideraram a lista de importadores de urânio russo, seguidos por Coreia do Sul e França.