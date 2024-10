Analistas apontam instabilidade interna como um dos motivos para veto da entrada da Venezuela no Brics

Os atuais membros do Brics determinaram nesta terça-feira (22) a lista de países que poderiam aderir ao bloco. Argélia, Belarus, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã passam pela análise dos países-membros do Brics. Além do país comandado por Nicolás Maduro, a Nicarágua também ficou de fora da lista de possíveis novos sócios do Brics.

São raras as vezes que o presidente Nicolás Maduro sai da Venezuela por risco de retaliações de países contrários a seu governo. Geralmente ele é representado pela vice-presidente Delcy Rodríguez, que havia chegado na última segunda-feira (21) à Rússia. A visita de Maduro foi considerada surpresa.

Na rota do Brics

Durante o encontro com Vladimir Putin, Nicolás Maduro afirmou que a Venezuela está na rota do Brics. "No caminho do equilíbrio do mundo, e que tem o legado do ex-presidente Hugo Chávez (1954-2013) para construir um mundo multipolar e multicêntrico".

Maduro também garantiu que seu governo pratica o princípio do Brics por convicção. Ele afirmou que o Brics "são a esperança para os países do sul que aspiramos o desenvolvimento e que carregamos a bandeira da igualdade e da liberdade".

Maduro aproveitou a cúpula para saudar os colegas Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia; Alexánder Lukashenko, presidente da Bielorrússia; Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina; Abiy Ahmed Ali, o primeiro-ministro da Etiópia.