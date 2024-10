Atentado na Turquia seria tentativa de sabotar reconciliação com o PKK, suspeita oposição

O ataque de quarta-feira (23) na Turquia ainda não foi reivindicado, mas ocorre no momento em que as esperanças de paz com os curdos pareciam renascer. Na ocasião, cinco pessoas morreram após "um grupo de terroristas" atacar a sede das indústrias de defesa perto de Ancara, que responsabilizou o PKK. Pelo menos 12 pessoas morreram na Síria em bombardeios turcos nesta quinta-feira (24) como retaliação pelo atentado em Ancara. As forças turcas também atingiram alvos no Iraque.

Além das mortes, o ataque terrorista na quarta-feira em Ancara deixou 22 feridos, segundo o último balanço. O governo turco responsabiliza os combatentes curdos e anunciou que, durante a noite, atacou 32 alvos do PKK e de seus aliados no norte do Iraque e na Síria.

Se o envolvimento do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o PKK, se confirmar, o atentado em Ancara ocorre em um momento muito particular, segundo informações de Anne Andlauer, correspondente da RFI em Ancara. Nas últimas semanas, responsáveis políticos do alto escalão turco deixaram entrever que as autoridades estavam prontas para retomar as negociações com o partido.