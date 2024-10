Metade dos muçulmanos da União Europeia sofre discriminação diariamente, diz relatório

Desde 7 de outubro de 2023, estudos mostram "um pico de ódio contra os muçulmanos", alimentado pelo conflito no Oriente Médio, acrescenta Romain.

Em julho, este órgão da UE com sede em Viena também publicou um estudo sobre a "maré crescente de antissemitismo".

Campeões de racismo

A Áustria (71%) e a Alemanha (68%) são os dois países onde os muçulmanos mais se queixam de serem vítimas de racismo. A França se situa nos 39% e a Espanha e a Suécia apresentam os índices mais baixos.

Particularmente no mercado de trabalho e na busca de moradia, a pesquisa mostra uma "explosão" da discriminação. As mulheres que usam roupa religiosa estão mais expostas do que as que não usam e que os homens.

De acordo com este estudo, "os muçulmanos são alvo não só devido a sua religião, mas também pela cor de sua pele e de sua origem étnica ou por serem imigrantes".