'Só pedia misericórdia', diz mãe agredida em velório de filho em Bauru (SP)

A auxiliar de cozinha Nilceia Alves, 43, teve menos de 30 minutos para velar o corpo do filho Guilherme Oliveira, 18, na última sexta-feira (18). Pouco após o início do velório, no Cemitério Cristo Rei, em Bauru (SP), agentes da Polícia Militar entraram no local e agrediram Nilceia e o seu filho mais velho. Vídeos gravados por parentes mostram que as agressões ocorreram ao lado do caixão.

"Foram horas de sofrimento"

Após sequência de agressões, família deixou o velório. O irmão e também auxiliar de cozinha Fabio Nascimento, 27, foi levado pelos policiais em uma viatura. Nilceia Alves contou ao UOL que se desesperou ao ver a cena e tentou impedir que os PMs prendessem o filho. "Socaram a cara dele, eu me agarrei com ele, aí um outro policial me jogou contra uma pilastra e eu caí no chão. Eles foram agredindo com cassetete outras pessoas estavam no local. Eu só pedia que eles tivessem misericórdia naquele momento porque eu estava enterrando o meu outro filho", relatou.

Vídeo mostra que ao menos cinco PMs entraram no velório. Nas imagens, é possível ver que os agentes tentaram render Fabio, que estava com a mãe ao lado do caixão. Segundo a família, a confusão teve início porque uma viatura da PM parou em frente ao cemitério assim que o corpo de Guilherme chegou ao local. "Um policial começou a dar risada, falando que o sistema tinha vencido. Aí, as pessoas se revoltaram e começaram a bater boca. E eles ameaçaram invadir o local, e fizeram", disse Nilceia.