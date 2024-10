Cufa escolhe Paris para primeira Expo Favela fora do Brasil com foco em periferias

"Hoje, ela está presente em mais de 49 países ao redor do mundo e um deles é justamente aqui em Paris, a Cufa França. A gente percebeu que era um movimento importante fazer uma feira que fosse capaz de conectar aquelas ideias, aqueles empreendedores, aquelas pequenas empresas que estão na favela, que têm boas ideias, têm bons propósitos, mas que às vezes precisam de um investimento para conseguir alavancar o seu produto e crescer ainda mais", explica.

Conectando mundos

"Como a gente conecta a favela e o asfalto? Como a gente poderia conectar esse empreendedor com grandes investidores que têm dinheiro e estão buscando novas ideias? Novos projetos?", questiona Marcus Vinícius.

"O evento em 2022 começou em São Paulo, foi um grande sucesso, com vários negócios fechados em 2023. Ele cresce por causa do sucesso de 2022, que deixou de ser um projeto que acontece em São Paulo e foi para 25 estados no Brasil, como Amapá, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, com uma grande final com os melhores empreendedores que estiveram em cada estado, que aconteceu em São Paulo. E o sucesso novamente foi tão grande que a gente está repetindo esse feito agora em 27 estados do Brasil, mas também começando essa primeira edição internacional em Paris", sublinha o diretor.

Nascido na favela do Jacarezinho e diplomado pela prestigiosa Escola de Belas Artes de Paris, Daniel Nicolaevsky assina a direção artística da Expo Favela 2024. "A Karina Tavares, diretora da Cufa França, me fez esse convite há um ano para trabalhar nesse projeto e eu pensei em todo o aspecto de como a periferia é sempre muito estigmatizada no mundo inteiro", detalhou. "Nós estamos aqui em Paris, uma grande metrópole, a 'cidade-luz', mas até na cidade-luz ainda existe esse preconceito muito grande com todos aqueles que moram nas periferias", ressaltou.

