Facções: pose para fotos e cortes de cabelo podem levar à morte na Bahia

O uso das redes sociais amplifica esse fenômeno, expondo as pessoas a riscos em questão de minutos. Segundo o professor, a rapidez com que uma imagem circula nas redes sociais torna a retaliação quase imediata. "Os criminosos não têm tempo para investigar se a pessoa faz parte do grupo ou não, e a resposta é sempre violenta", explica.

As facções utilizam esses sinais para afirmar seu domínio em territórios em disputa. Rebecca Santos, professora do Unijorge (Centro Universitário Jorge Amado) e mestra em Direito pela Ucsal (Universidade Católica de Salvador), acrescenta que símbolos como o "Tudo 2", associado ao Comando Vermelho, e o "Tudo 3", do BDM, são mais do que identificações. "Esses gestos são formas de marcar território e assegurar que a facção mantém o controle", explica.

Em áreas de intensa disputa, qualquer provocação é punida com extrema violência. Recebca destaca que as facções não apenas controlam territórios periféricos, mas também se expandem para áreas nobres das cidades, usando os mesmos códigos. "O tráfico de drogas é a principal atividade, mas o controle vai além, com cobrança de pedágios e 'proteção' local", complementa.

Além dos gestos com dedos, as facções criminosas utilizam outros tipos de sinais para marcar pertencimento e controle territorial. Em algumas regiões, cortes de cabelo e sobrancelhas com certos riscos (2 está associado ao CV, e 3 associados ao BDM) também são interpretados como símbolos faccionais. Rogério Neres menciona o caso do uso de desenhos específicos nas sobrancelhas que, em áreas controladas por grupos rivais, podem colocar uma pessoa em risco.

Além disso, há o uso de tatuagens como o pentagrama, associado à facção Katiara, ou escorpiões, usados por membros do Comando Vermelho. Esses são outros exemplos de como símbolos visuais podem ser cooptados pelas facções para representar poder e lealdade.

O caso de um jovem espancado até a morte por usar uma camiseta com o desenho do Mickey Mouse, vinculado à facção A Tropa, evidencia o risco até mesmo no vestuário. O assassinato, ocorrido em janeiro deste ano, no Recôncavo Baiano, segundo denunciou o jornal Folha do Estado, demonstra como códigos visuais são levados a sério pelas facções, mesmo quando a pessoa não tem envolvimento com o crime.