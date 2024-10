Ministra francesa diz que condições fixadas por Paris para acordo UE-Mercosul ainda não foram cumpridas

As negociações entre UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai), estagnadas há vários anos, voltaram a ganhar estímulo nos últimos meses por iniciativa de alguns países europeus, como Alemanha e Espanha.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, afirmou que a União Europeia está "muito perto de fechar" um acordo com o bloco sul-americano.

"Temos dois eventos-chave: (...) a cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, e também a cúpula do Mercosul, em dezembro deste ano. Portanto, vamos trabalhar para materializar" o acordo, destacou.

Na quinta-feira (24), Sophie Primas participou em uma reunião de ministros do Comércio do G20, em Brasília. "Esta reunião do G20 Comércio foi também o melhor momento para a França reafirmar sua posição firme sobre o acordo UE-Mercosul aos nossos parceiros na América Latina", disse.

Otimismo

Na semana passada, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que a proposta para concluir o acordo "não é aceitável" da forma como está.