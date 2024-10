Novas declarações de Macron sobre Israel reforçam crise entre presidente e comunidade judaica da França

A fratura entre a comunidade judaica da França e o presidente Emmanuel Macron é cada vez maior. Na quinta-feira (24), declarações do chefe de estado, acusando Israel de "semear a barbárie" geraram revolta da comunidade judaica. O Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif) lamentou comentários "ultrajantes" nesta sexta-feira (25).

"Falamos muito, nos últimos dias, sobre guerra, civilização ou civilização que deve ser defendida. Não tenho certeza se defendemos uma civilização semeando nós mesmos a barbárie", insistiu o chefe de Estado numa conferência de ajuda ao Líbano na quinta-feira, em Paris.

As declarações do presidente francês foram uma resposta ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que voltou a afirmar na quarta-feira (24), em entrevista ao canal de tevê francês CNews, que travava uma "guerra da civilização contra a barbárie" contra os movimentos islâmicos do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano.