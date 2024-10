Líbano: novo líder do Hezbollah é um dos fundadores do movimento e tem vasta experiência política

Qassem, conhecido por ser amável e cortês, assume as rédeas do partido xiita num momento crucial na história do Líbano, marcado por uma guerra com Israel que já deixou mais de 2.600 mortos e 12.000 feridos, 1,4 milhão de deslocados e causou uma destruição considerável no sul do país, nos subúrbios ao sul da capital Beirute e na planície oriental de Bekaa.

Como secretário-geral adjunto, ele ficou durante muito tempo à sombra de Nasrallah, um homem carismático, que fez do Hezbollah o principal partido político do Líbano, com o apoio do Irã, e o transformou num dos principais atores políticos regionais.

Experiência política

Naim Qassem possui uma sólida formação religiosa, adquirida de um dos mais eminentes ímãs libaneses xiitas, Mohammad Hussein Fadlallah, já falecido.

Ele também pode se orgulhar de uma vasta experiência política construída durante os 33 anos que passou como vice-secretário-geral, ao lado de Hassan Nasrallah, que delegou a ele a gestão de numerosos dossiês de política interna e de certos aspectos das relações externas do partido.

Qassem foi responsável, entre outras coisas, por questões relacionadas com o Parlamento e o governo, onde o Hezbollah é representado por deputados e ministros.