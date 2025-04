Servidores do INSS receberam propina milionária de associações, aponta PF

Dados do Coaf

Os investigadores da PF analisaram os dados dos investigados a partir de relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre movimentações financeiras atípicas e cruzaram as relações financeiras com informações sobre as empresas e associações em nome de suspeitos e seus familiares.

A PF afirma ainda que Virgilio, como contrapartida a essas vantagens, "atuou de maneira oficiosa e indevida em processos administrativos vinculados às entidades associativas, em especial o desbloqueio em lote para inclusão de descontos associativos a pedido da Contag (uma das associações suspeitas)", segundo o relatório.

A investigação mostra que o procurador deu parecer para liberar descontos da Contag que estavam bloqueados (isto é, precisavam de aprovação interna no ógão) após o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, fazer uma reunião com a entidade e buscar uma solução para o desbloqueio, tudo já durante o governo Lula.

Antunes, o "careca do INSS", recebeu, através de suas empresas, R$ 53,6 milhões de entidades como CPBA, AP Brasil, Cebap, Unaspub, Asabasp, entre outras, segundo as investigações. Ele era o principal intermediário dessas associações com o INSS, de acordo com a PF.

Outro beneficiado por repasses teria sido André Paulo Felix Fidelis, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS até julho de 2024 e hoje analista do INSS.