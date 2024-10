Washington 'está tremendo' para eleição presidencial mais tensa da história dos EUA, diz jornal francês

O jornal progressista Libération descreve, nesta quinta-feira (31), Donald Trump como um "pesadelo" que "soa uma chuva de alarmes sobre a democracia dos Estados Unidos", e diz que o ex-presidente é um "perigo iminente". Na mesma temática, o Le Monde expõe uma crise na imprensa americana por conta de questões ligadas à tensa corrida à Casa Branca, e que abalou financeiramente o diário The Washington Post.

Para o jornal Libération, o eventual retorno de Donald Trump ao poder, após a eleição presidencial da próxima terça-feira, 5 de novembro, ameaça a estabilidade das instituições americanas e o respeito ao Estado de Direito. Esses temores existem mesmo em caso de derrota do republicano, dada a natureza imprevisível e agressiva do ex-presidente, descreve o diário.

Washington "está tremendo" a cinco dias para o que é indiscutivelmente a eleição presidencial mais tensa e indecisa da história dos EUA, opina o diário, ao afirmar que a capital americana não está pronta para um segundo mandato de Trump, "que seria muito mais ameaçador do que o primeiro", diz o texto. O Libé acrescenta que no séquito de Trump, que prometeu ser "um ditador em seu primeiro dia no cargo", só restam as pessoas próximas ao republicano e seus seguidores fanáticos.