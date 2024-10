Sakamoto: Lula trabalha Haddad como sucessor, mas há resistência no PT

Haddad é visto como um nome muito forte, de diálogo com o mercado e com vários setores da sociedade, mas critica-se dentro do PT que ele não é tão bom de campanha eleitoral como a máquina Lula. Por isso, muitos no partido defendem que Haddad entre como vice de Lula para permitir uma passagem mais suave de bastão.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Mercado de trabalho aquecido pode impulsionar taxa de inflação

A queda na taxa de desemprego significa uma ótima notícia para o governo Lula, mas ao mesmo tempo representa um desafio para controlar um possível aumento na inflação, avaliou o colunista Josias de Souza.

É uma boa notícia, evidentemente. O mercado de trabalho está aquecido e isso já havia sido demonstrado nos dados do Caged [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho]. Ali, já havia se verificado um saldo positivo de 248 mil vagas formais, com carteira assinada, em setembro. É um número importante e superou as expectativas do mercado.

O desemprego está caindo e o emprego, aumentando. Isso é positivo, mas a economia é uma ciência complexa. A expectativa é de que a situação do emprego melhore agora. Estamos chegando perto do fim do ano, com 'Black Friday' pela frente e aquela temporada natalina, com muitas contratações temporárias.