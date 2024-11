Espanha: Rei Felipe VI é hostilizado por vítimas e atingido por lama em visita a locais de enchentes

Los Reyes visitan el puesto de mando avanzado en Paiporta (Valencia) para conocer la última hora de las tareas de rescate y recuperación de suministros básicos tras las inundaciones por la DANA.



??https://t.co/C9v6fDOEX9 pic.twitter.com/l2PsOb6aR3 ? Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 3, 2024

Vítimas questionam alerta tardio

No subúrbio de Paiporta, nos arredores de Valência, os moradores também estão furiosos. Para Laura Cascales, a recordação dessa noite remete ao alerta tardio das autoridades por telefone, enquanto água já estava subindo a uma velocidade vertiginosa. A espanhola se lembra dos carros batendo na parede de sua casa e o medo de que a estrutura não resistisse ao impacto. O alerta por telefone chegou entre 20h e 21h, mas era tarde demais.

"Às 21h, havia quase dois metros de água na minha casa. Foi uma vergonha. Eles não poderiam ter avisado antes? Cheguei em casa do trabalho. Um minuto a mais, um sinal vermelho e eu não teria chegado em casa a tempo. Saí do meu carro e a polícia gritou: 'O canal está transbordando, entrem todos!' Meu Deus do céu! Você não poderia tê-los avisado com antecedência?", questiona ela indignada a Pauline Gleize, correspondente especial da RFI na Espanha.

Entre o alerta tardio e a ajuda que chega aos poucos, a moradora Marisa Planeis também se mostra furiosa: "Temos ajuda de vizinhos, de pessoas do entorno. Mas sem ajuda do governo. Minha avó não pode sair. Ela está presa no andar de cima de sua casa há quatro dias porque não conseguiram limpar a rua".

No centro da cidade, carros da polícia e da proteção civil vão e vêm. Também chegaram alguns veículos do exército, em número muito inferior ao dos voluntários. O navio da Marinha espanhola Galicia dirige-se a Valência com vários teatros de operações e helicópteros de resgate a bordo. A tripulação é treinada em resposta a emergências.