Kamel Daoud se torna primeiro argelino a vencer Prêmio Goncourt de melhor ficção com livro polêmico

Visivelmente emocionado com o anúncio do Prix Goncourt, Kamel Daoud postou uma foto antiga de seus pais no X - seu pai de uniforme ao lado de sua mãe, que está sorrindo - acompanhada das palavras: "Este é o sonho de vocês, pago por seus anos de vida. Para meu falecido pai. Para minha mãe, que ainda está viva, mas que não se lembra mais de nada. Não há palavras para agradecer".

C'est votre rêve, payé par vos années de vie. À mon père décédé. À ma mère encore vivante, mais qui ne se souvient plus de rien. Aucun mot n'existe pour dire le vrai merci. pic.twitter.com/y1mYhcnsLZ ? kamel DAOUD (@daoud_kamel) November 4, 2024

Onze anos depois de ser finalista com "Meursault contre-enquête" - romance de estreia do autor que esteve perto de ganhar o Goncourt de 2014 -, que esgotou na Argélia quando foi lançado em 2013, Kamel Daoud se torna, este ano, o primeiro argelino a ganhar o 'Santo Graal' da literatura francesa.

Kamel Daoud, filho de um policial

Em reação ao anúncio do prêmio inédito, Daoud disse que seu livro pôde ser publicado "porque eu vim para a França. Porque é um país que me dá a liberdade de escrever (...), é um país acolhedor para escritores (...) Você sempre precisa de três coisas para escrever. Uma mesa, uma cadeira e um país. Eu tenho todas as três", declarou.

O júri do Prêmio Goncourt elogiou a capacidade do escritor de dar "voz ao sofrimento associado a um período sombrio na Argélia, particularmente o das mulheres. Esse romance mostra como a literatura, com a sua liberdade de examinar a realidade e sua densidade emocional, traça outro caminho de memória ao lado da narrativa histórica de um povo".