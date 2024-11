No Arizona, uma clínica de aborto resiste em meio às eleições americanas

Localizado à beira de uma ampla avenida nos arredores da cidade de Phoenix, o Acacia Women's Center recebe todos os meses cerca de 200 mulheres que desejam interromper a gravidez. Nesta manhã de novembro, são apenas duas esperando a sua vez, indiferentes à gigantesca tela de televisão que transmite um drama no volume máximo. Uma delas veio pedir a pílula abortiva.

Irma lembra a regra: "É obrigatório um período de reflexão de 24 horas entre a primeira consulta e o procedimento, seja cirúrgico ou medicamentoso". Um limite entre tantos outros que fazem do Arizona um dos estados americanos mais restritivos no acesso ao aborto, segundo o Instituto Guttmacher, referência no assunto.

Uma votação fundamental

Desde a decisão histórica da Suprema Corte que tornou cada estado livre para proibir a interrupção voluntária da gravidez, o Arizona autoriza o uso do aborto até a 15?ª semana de gestação, exceto em caso de emergência médica. No entanto, não prevê nada em caso de estupro ou incesto. Mas a equipe médica espera ver tudo isso mudar em breve.

Num canto da sala de espera, uma placa dá o tom: "Vote sim à proposição 139". A medida, submetida a referendo ao mesmo tempo que as eleições, pretende consagrar na Constituição local o direito fundamental de qualquer indivíduo de abortar até que o feto seja viável, ou seja, 24 semanas de gravidez. Também são consideradas exceções "para proteger a vida ou a saúde mental e física" da gestante.

O "Estado do Grand Canyon" não é o único a votar sobre o acesso ao aborto: cerca de dez outros, como Colorado, Flórida, Maryland e Dakota do Sul, também deverão deliberar por referendo sobre o assunto. Mas no Arizona poderá ser decisivo no resultado das eleições presidenciais. Os democratas, por iniciativa da proposta, esperam mobilizar o eleitorado feminino para inclinar este estado crucial para o lado de Kamala Harris, que fez do direito ao aborto um dos principais temas da sua campanha para a Casa Branca. Segundo as pesquisas, quase 60% dos eleitores do Arizona seriam a favor da medida.