Espanha anuncia ajuda de € 10,6 bilhões para vítimas de enchentes e limpeza de escombros

Na segunda-feira (4), mergulhadores conseguiram entrar no estacionamento subterrâneo de um grande shopping em Aldaia, uma cidade de 31 mil habitantes nos arredores de Valência.

A expectativa era enorme, já que das 5.700 vagas do estabelecimento, quase metade está no subsolo. Muitas notícias falsas já circularam inclusive sobre o que pode ser encontrado, mas até agora as autoridades não recuperaram nenhum corpo.

No domingo (3), a população de Paiporta recebeu a visita de Sanchez, do rei Felipe e da rainha Letizia com hostilidade, chamando-os de "assassinos" e visando-os com lama e sapatos.

(Com AFP)