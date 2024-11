Volta de Trump estremece Europa que teme sua influência na extrema direita do continente

A parceria transatlântica que existe há quase sete décadas deve entrar em uma zona de turbulência. A começar pelas relações comerciais e a perspectiva de Trump de impor tarifas de 10 a 20% em todas as importações europeias. Em sua mensagem, Von der Leyen ressaltou que "milhões de empregos e bilhões em comércio e investimento em cada lado do Atlântico dependem do dinamismo e da estabilidade de nossos laços econômicos". Uma estabilidade com a qual a Europa agora não pode mais contar.

Além do comércio, outra questão urgente é a Guerra na Ucrânia. Durante sua campanha, Donald Trump prometeu acabar com o conflito no primeiro dia de seu novo mandato. Ao que tudo indica, a proximidade entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin pode resultar em um acordo com grandes concessões para o chefe do Kremlin com a imposição unilateral de um cessar-fogo, o que representaria um duro golpe para a Europa.

Aliados de Trump na UE

Um dos grandes aliados de Donald Trump na Europa é o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que está no comando da presidência rotativa do bloco até o final do ano. A vitória do candidato republicano fortalece o populista húngaro, o mais "trumpista" dos dirigentes europeus, que classificou a reeleição de Trump como "provavelmente o maior retorno na história política ocidental". Segundo o diretor da Sciences Po em Dijon e do Instituto Jacques Delors, Lukás Macek, "os dois aliados partilham o desprezo pelas elites, uma hostilidade em relação à imigração e afinidades com Vladimir Putin". Trump e Orbán concordam sobre a necessidade de por um fim no conflito ucraniano e criticam a ajuda militar fornecida a Kiev.

O triunfo de Trump oferece um segundo fôlego ao premiê húngaro no cenário europeu, apesar das tensões com Bruxelas. Nesta quinta (7) e sexta-feira (8), Orbán recebe os dirigentes do bloco para um Conselho Europeu informal em Budapeste com um sorriso nos lábios. Outros dois chefes de governo alinhados com Trump são o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ambos da extrema direita. Ao parabenizar Trump pelo resultado nas urnas, Meloni elogiou a aliança "inabalável" entre o seu país e os EUA.