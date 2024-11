Custo da má alimentação para a saúde global chega a US$ 8 trilhões, diz a FAO

Alimentos excessivamente processados, poucas frutas ou alimentos com muito sal: os maus hábitos alimentares têm um custo oculto para a saúde de mais de US$ 8 trilhões por ano, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que pede uma "ação urgente" para transformar os sistemas agroalimentares do mundo.

O custo, em grande parte invisível, da "junk food" é adicionado aos gastos de saúde já conhecidos e bem identificados, como as despesas médicas, o que dobra o valor real para a saúde daquilo que comemos. "Dizer que esse desembolso dobra é uma realidade", confirma David Laborde, diretor da Divisão de Economia Agroalimentar da FAO.

Os mais de US$ 8 trilhões estão ligados, principalmente, à perda de produtividade relacionada às doenças causadas pelos maus hábitos alimentares, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares etc.), de acordo com o relatório anual produzido pela Agência de Alimentos e Agricultura da ONU.