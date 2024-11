Milei será o primeiro presidente recebido por Donald Trump após eleição

Nenhum outro presidente latino-americano é mais próximo do eleito Donald Trump do que o argentino Javier Milei e essa proximidade ficou evidente no convite que o presidente argentino recebeu para ser orador na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos dias 14 e 15 de novembro na luxuosa mansão de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

"Se o presidente Milei puder ser orador, seria sensato sentar-se com o presidente Trump, com o vice-presidente Vance e com Grenell, separadamente, enquanto estiver em Mar-a-Lago", diz o convite que Milei recebeu e ao qual a RFI teve acesso.

Além de ser convidado a ficar separadamente com Trump, a importância dada a Milei fica evidente com a exclusividade da conferência, da qual só participam os principais doadores e ativistas da campanha bem-sucedida de Donald Trump à Presidência.