Um dos maiores colecionadores do mundo expõe pela 1ª vez obras-primas de mestres da pintura em Madri

Depois de estudar economia, tornou-se comerciante e, em seguida, cruzou com Carlos Slim, hoje um dos homens mais ricos do mundo, com quem se tornou sócio. Em 2020, em uma entrevista à revista Paris Match, ele comparou o bilionário mexicano a seu "melhor amigo", seu "irmão".

Pouco comunicativo sobre seus negócios, Juan Antonio Pérez Simon é, por outro lado, inesgotável quando se trata de falar sobre sua coleção.

Aos 23 anos, em 1964, ele voltou à Europa pela primeira vez com oito dólares no bolso para viver: gastou-os em ingressos para museus onde admirou "as obras de arte que me deslumbraram na adolescência", disse ele.

"A arte não é um luxo", diz Pérez Simón. "A arte está ao alcance de todos. Quando eu não tinha dinheiro, comprava reproduções. E quando minha situação econômica melhorou, comecei a colecionar".

"As peças que eu adquiria dependiam de minhas finanças", insiste ele, ao mesmo tempo em que tem o cuidado de enfatizar que sempre foi movido "pela beleza" e por seus 'sentimentos' em relação às obras.

Fiel, ele insiste que nunca revendeu uma obra que tenha adquirido. E, ainda hoje, "elas" habitam todas as suas casas e escritórios: "Vivo com elas todos os dias (...), inclusive nos banheiros e nas cozinhas".