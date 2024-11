Brasileiro faz sucesso no esporte nacional da Venezuela: o beisebol

O beisebol chegou muito cedo à vida do brasileiro, quando Leonardo Reginatto ainda era um menino. "Eu comecei no esporte por causa de um vizinho de nacionalidade japonesa. O beisebol no Brasil foi trazidos por eles, os japoneses. A gente estava morando no mesmo condomínio e eles convidaram a gente para começar a jogar. Eu tinha na época cerca de 5 ou 6 anos. Meu irmão já tinha oito, e o mais velho dez anos. Foi nessa idade que a gente começou (a jogar) e por causa do convite deles que a gente conheceu o beisebol".

Das brincadeiras de criança, Reginatto tomou gosto pelo beisebol e fez do esporte sua profissão. Ele, inclusive, representou o país natal em torneios internacionais. "O que mais me emociona é tudo que o beisebol pode me proporcionar, conhecer vários lugares, jogar um esporte que eu me apaixonei desde pequeno como profissão, já faz 14, 15 anos que eu estou jogando, então poder representar o Brasil também e viver do esporte para mim sempre foi um sonho. A paixão que eu tenho pelo beisebol é o que me motiva", destaca.

A Venezuela é o único país da América do Sul onde o beisebol é esporte nacional. Essa história anda lado a lado com a expansão da produção de petróleo em território venezuelano, no final do século 19. Os americanos que chegaram trabalhar nos campos petroleiros jogavam beisebol nas horas vagas. A popularidade foi aumentando até o beisebol virar o esporte nacional. Enquanto nos países vizinhos abundam quadras de futebol, na Venezuela elas são de beisebol.

Leonardo conta parte de sua história, vivida nas quadras de vários países da região: "Eu fui para os Estados Unidos, joguei 10 anos lá. Também jogo na liga do México agora. Joguei em uma na liga do Canadá, joguei um pouco na liga do Panamá. Joguei na liga dominicana e agora na Venezuela. Essa vai ser minha sexta temporada aqui".

No beisebol, um jogador pode atuar em diferentes times, desde que não sejam do mesmo país e nem durante a mesma competição, a chamada liga. Por isso Leo compete na Venezuela na Liga de Inverno, e em seguida vai para o México atuar na disputa local. Atualmente, os times da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional (LVBP) buscam a classificação para a Série do Caribe, o torneio anual jogado em fevereiro onde o vitorioso de cada país busca o título de campeão.

Reginatto lembra seus melhores momentos: "Nessa liga aqui da Venezuela, os melhores momentos foram ser campeão com Magalhães, que foi meu primeiro título. Logo no ano passado com o Tiburones também. E também com o Tiburones a gente conseguiu vencer a Série do Caribe, que é o campeão geral. Por exemplo da liga venezuelana, da liga mexicana, da liga dominicana, da liga de Curaçao. Eles fazem um torneio dos campeões e a gente acabou sendo campeão também. Isso se chama a Série do Caribe. Então esses foram os momentos mais importantes, com certeza".