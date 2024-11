Apesar de pressão de países árabes por "paz global", Israel mantém atanques contra Líbano e Gaza

Desde 23 de setembro, Israel também conduz uma guerra aberta no Líbano contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, que lança foguetes contra o território israelense desde o início da guerra em Gaza, em apoio ao Hamas.

Os bombardeios israelenses mataram, na segunda-feira, pelo menos sete pessoas, "em sua maioria mulheres e crianças", no sul do Líbano, e ao menos oito em uma aldeia do norte, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Aproximação Irã-Arábia Saudita

"O mundo está esperando" que o novo governo americano de Donald Trump coloque "imediatamente" um fim às guerras de Israel contra o Hamas e o Hezbollah, declarou durante a cúpula de Riade o primeiro vice-primeiro-ministro do Irã, Mohammad Reza Aref. Ele acusou Israel de ações de "terrorismo organizado", em referência aos assassinatos nos últimos meses do chefe do Hamas, Yahya Sinwar, e de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah. Israel também é acusado de estar por trás do assassinato do ex-líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana Teerã.

Para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, Israel deveria "respeitar a soberania territorial" e "se abster de atacar" o Irã. Bin Salman classificou o Irã como uma "república irmã", em um sinal de que as relações entre os dois países se fortaleceram depois de sete anos de uma crise diplomática, encerrada em 2023.

Enquanto isso, o novo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse nesta segunda-feira que o Irã estava "mais exposto do que nunca a ataques contra suas instalações nucleares". "Temos a oportunidade de alcançar nosso objetivo mais importante: frustrar e eliminar a ameaça existencial que pesa sobre o Estado de Israel", escreveu Katz na rede social X.