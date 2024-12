Opositora pede que Brasil reconheça González como presidente eleito da Venezuela

No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Maduro com honras em Brasília, mas as tensões entre os dois governos escalaram durante semanas após as eleições venezuelanas.

Lula pediu a publicação das atas eleitorais que comprovassem a vitória de Maduro, o que não ocorreu, e o Brasil vetou a entrada da Venezuela ao bloco do Brics.

Mas, em novembro, Lula disse em uma entrevista à TV que Maduro era um "problema" da Venezuela e não do Brasil, uma declaração que o presidente venezuelano recebeu positivamente.

Machado, que está na clandestinidade, falou durante uma sessão da comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, da qual também participou González.

A dirigente opositora disse que Maduro "está isolado, nacional e internacionalmente, fragilizado, sem recursos".

"Seguiremos firmes nesta posição para avançar junto de vocês para essa transição ordenada e para que Edmundo González assuma a Presidência", acrescentou.