Brasil apresenta metas climáticas na COP29 sem convencer ONGs e pede moderação com "presentes de Deus"

Especialistas em clima receberam com reservas a nova NDC do Brasil, embora o país também esteja comprometido em alcançar o "desmatamento zero", em 2030, segundo Marina Silva.

O objetivo proposto pelo governo brasileiro equivale, em termos absolutos, a uma redução nas emissões para atingir entre 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico em 2035. Mas essa faixa não é compatível com o objetivo global de manter o aumento da temperatura média do planeta em +1,5 ºC, segundo o Observatório do Clima, entidade brasileira independente. Além disso, o Brasil tem planos próprios para expandir a exploração do petróleo, lembrou o Observatório.

O limite superior da faixa "colocaria o Brasil no caminho da neutralidade de carbono até 2050", disse Karen Silverwood-Cope, da ONG WRI.

Os Estados Unidos, ainda sob a administração de Joe Biden, anunciaram que pretendem triplicar a produção de energia nuclear até 2050, em um plano concebido para resistir à presidência de Donald Trump. A energia nuclear é apoiada por republicanos e democratas", disse Ali Zaidi, assessor de Biden para mudanças climáticas.

A COP29 recebeu nesta quarta-feira uma cúpula de líderes com a presença de dezenas de chefes de Estado e de Governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin compareceu no lugar do presidente Lula, que ficou impedido de viajar por causa da recente queda que sofreu no Palácio da Alvorada. O Brasil sediará a COP30, no próximo ano, em Belém.

Marina defende moderação com 'presentes de Deus' energéticos

Em coletiva de imprensa em Baku, Marina Silva disse que os países que usufruem dos "presentes de Deus" energéticos devem ser moderados no seu consumo. Ela respondeu assim à declaração do presidente do Azerbaijão e anfitrião da COP29, Ilham Aliev. Na abertura da conferência, Aliev afirmou que os hidrocarbonetos são "um presente de Deus" e "os países não devem ser culpados por terem ou por trazerem estes recursos para o mercado, porque o mercado precisa deles".